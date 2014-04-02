СМИ: в Кремле обсудили переход детского омбудсмена на работу в Госдуму

Анна Кузнецова может получить в парламенте руководящий пост.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова после выборов может перейти в Государственную Думу. Эту возможность обсудили в Кремле, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства.

Собеседники СМИ отметили, что в случае согласия взять депутатский мандат Кузнецова с большой долей вероятности получит в парламенте руководящий пост. Решение о ее переходе в Думу будет принимать российский лидер Владимир Путин, заявил один из источников.

Кузнецова была назначена детским омбудсменом в сентября 2016 года. В январе 2019 года Путин переназначил ее на данный пост.

Напомним, что Кузнецова идет на осенние выборы в Государственную Думу в первой пятерке от партии "Единая Россия". В перечень также попали министр обороны Сергей Шойгу, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров и сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева.

Ранее Лавров рассказал о провокациях со стороны Украины перед выборами в Госдуму.

Фото: ВК / Анна Кузнецова