Кузнецова: СБУ вербует детей для звонков в РФ с призывами совершать теракты

В Госдуме раскрыли новые факты причастности спецслужб из Украины к попыткам вовлечь несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Телефонные звонки с территории Украины с призывами к террористической деятельности, поступающие в Россию, совершают в том числе и завербованные Службой безопасности киевского режима дети из неблагополучных семей. Соответствующие сведения огласила на профильном заседании сопредседатель парламентской комиссий по расследованию военных преступлений в отношении несовершеннолетних со стороны украинских властей вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Политик добавила, что в отдельных регионах страны школьники получают в мессенджеры информацию, которая направлена на то, чтобы они отправились заниматься террористической деятельностью. В частности, такие заявления отправлялись участника Всемирного фестиваля молодежи, организованного в Сочи.

Дети Украины, которых специально выслеживают из числа неблагополучных семей или сирот, эту работу СБУ проводит в 13 регионах Украины. Нами получены сведения о попытках вербовки детей в 19 регионах РФ. Анна Кузнецова, вице-спикер ГД РФ

В Госдуме напомнили, что в марте текущего года активизировалась работа Центра информационно-психологических операций СБУ. Эта структура пытается оказывать влияние на несовершеннолетних в странах постсоветского пространства. Для этого иностранцы размещают в социальных сетях контент, разжигающий ненависть и межнациональные конфликты в подростковой среде. В том числе работа нацелена на создание ячеек протестного движения и дискредитацию российских национальных ценностей и интересов.

Генпрокуратура готовит расширяющий возможности блокировки контента законопроект.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ