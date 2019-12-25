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Лавров рассказал о провокациях против России перед выборами в Госдуму
Сегодня, 12:07
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Лавров рассказал о провокациях против России перед выборами в Госдуму

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Украина просит страны не присылать на выборы в ГД РФ наблюдателей.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о провокациях со стороны Украины перед выборами в Госдуму. На встрече с представителями национально-культурных объединений чиновник заметил, что в преддверии парламентских выборов в РФ, которые намечены на сентябрь, организуются провокации.

Они (Украина) веером разослали по всем странам требование, чтобы послы настаивали на том, чтобы не направляли наблюдателей на наши выборы. Вот в Белоруссии такой заход, по моим сведениям, уже состоялся, но смешно, на самом деле.

Сергей Лавров, глава МИД Украины

Напомним, что единый день голосования в РФ состоится с 17 по 19 сентября. Россияне будут выбирать депутатов в нижнюю палату парламента. Народные политики будут представлять интересы граждан следующие пять лет. 225 человек будут избраны по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

Лавров: новая мировая война неприемлема.

Фото: МИД России

Теги: госдума, мид, наблюдатели, парламентские выборы, провокация, сергей лавров
Категории: События на Украине, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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