Лавров: новая мировая война неприемлема

Глава ИД РФ оценил вероятность нового международного вооруженного конфликта.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что новая мировая война неприемлема. Своей позицией чиновник поделился во время встречи с представителями национально-культурных объединений страны. По словам спикера, невозможность проведения новой войны между странами понимает любой вменяемый политик.

Я не верю в то, что кто-то хочет войны на этой планете. Мелкие конфликты - да, конечно, они всегда существовали и будут существовать, к сожалению, такова человеческая природа. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр подчеркнул, что Запад во главе с США продолжает строить для России козни, но при этом противники даже в мыслях не допускают возможности реальной мировой войны.

Лавров: Россия и СССР никогда ничего не навязывали Афганистану.

Фото: МИД России