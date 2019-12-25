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Лавров: новая мировая война неприемлема
Сегодня, 12:02
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Лавров: новая мировая война неприемлема

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Глава ИД РФ оценил вероятность нового международного вооруженного конфликта.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что новая мировая война неприемлема. Своей позицией чиновник поделился во время встречи с представителями национально-культурных объединений страны. По словам спикера, невозможность проведения новой войны между странами понимает любой вменяемый политик.

Я не верю в то, что кто-то хочет войны на этой планете. Мелкие конфликты - да, конечно, они всегда существовали и будут существовать, к сожалению, такова человеческая природа.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр подчеркнул, что Запад во главе с США продолжает строить для России козни, но при этом противники даже в мыслях не допускают возможности реальной мировой войны.

Лавров: Россия и СССР никогда ничего не навязывали Афганистану.

Фото: МИД России

Теги: мид, сергей лавров, третья мировая война
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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