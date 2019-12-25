Лавров: Россия и СССР никогда ничего не навязывали Афганистану

Глава МИД РФ напомнил о роли Советского Союза в развитии Кабула.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва и СССР никогда ничего не навязывали Афганистану. Соответствующее заявление чиновник сделал во время встречи с представителями национально-культурных объединений. При этом спикер отметил, что Советский Союз активно участвовал в формировании национальной экономической системы Кабула и установлении привычного образа жизни в стране. Однако РФ отказалась от навязывании собственных ценностей Ближнему Востоку.

Мы очень сильно переживаем за наших ближайших союзников и соседей, которые граничат с Афганистаном и РФ без какого-либо визового режима, и мы также действительно переживаем за афганский народ. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров напомнил, что СССР стал первым государством, которое признало Афганистан в качестве независимой страны. Сейчас Москва не злорадствует из-за последних событий с талибами. В основе философии правительства РФ на международной арене находится уважительное отношение ко всем народам и культурам.

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Фото: МИД России