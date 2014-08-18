Лидер сопротивления в Панджшере назвал условия для прекращения борьбы с талибами*

Он призвал боевиков создать в стране инклюзивное правительство.

Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана в провинции Панджшер Ахмад Масуд заявил, что что прекратит свою деятельность, если "Талибан"* создаст в стране инклюзивное правительство. Об этом он сказал в интервью американскому журналу Foreign Policy.

По словам Масуда, боевики обязаны разделить власть со всеми, а также установить равноправие между жителями Афганистана. Он подчеркнул, что эти условия неоспоримы.

Если талибы намереваются разделить власть со всеми и намерены установить справедливость, предоставить равноправие и свободу всем в Афганистане, тогда я отступлю и уйду из политики. Ахмад Масуд, лидер ФНС

Он отметил, если боевики не выполнят данные требования, то противостояние продолжится. Кроме того, Масуд заявил, что действует самостоятельно и не получает поддержку из-за рубежа.

В настоящее время в Панджшерском ущелье находится первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который назвал себя главой государства после того, как Ашраф Гани покинул территорию страны. Несколько дней назад

Напомним, 15 августа движение "Талибан"* вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Радикалы получили приказ о неприменении насилия к местному населению. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

Ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен назвал операцию по эвакуации людей из Афганистана одной из самых сложных для страны.

Фото: pixabay.com

"Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ

