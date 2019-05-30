В Кремле прокомментировали данные о падении реальных доходов населения

Пресс-секретарь президента заявил, что у правительства есть четкий план действий.

Дмитрий Песков заявил, что Кремль "трезво оценивает" сложившуюся ситуацию со снижениями доходов россиян, сообщает ТАСС.

По его словам, у правительства есть четкий план действий для изменения положения в лучшую сторону. Накануне Росстат сообщил, что 48% россиян не могу позволить себе приобрести вещи длительного пользования. Также опросы показали, что граждане РФ все чаще стали брать кредиты.

Эксперты считают, что это связано с падением реальных доходов жителей России. Ранее Piter.TV писал, что реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году.

Видео: Piter.TV