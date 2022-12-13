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Безработица в Петербурге осталась на самом низком уровне в России
Сегодня, 16:09
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Безработица в Петербурге осталась на самом низком уровне в России

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Сложнее всего найти работу женщинам, молодым людям без опыта и пенсионерам.

За первый квартал 2023 года безработица в Петербурге составила 1,7 процентов от численности рабочей силы от 15 лет и старше. Этот показатель оказался самым низким в России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Работой обеспечены молодые мамы, инвалиды, начинающие специалисты, пожилые люди, отметил губернатор Александр Беглов. 

На данный момент в базе Центра занятости опубликовано более 43 тыс. вакансий. Больше всего работодатели нуждаются в специалистах в области здравоохранения, образования, промышленности, строительства, ЖКХ и торговли. В Смольном отметили, что в Северной столице выросла средняя зарплата. 

Сложнее всего найти работу женщинам, молодым людям и девушкам без опыта и пенсионерам. Для них в рамках нацпроекта "Демография" разработаны специальные пакеты услуг от Службы занятости.

Ранее на Piter.tv: Малая Октябрьская детская железная дорога активно готовится к летнему сезону.

Фото: Pxhere

Теги: бедность, безработица, уровень жизни, финансы, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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