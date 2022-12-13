Безработица в Петербурге осталась на самом низком уровне в России

Сложнее всего найти работу женщинам, молодым людям без опыта и пенсионерам.

За первый квартал 2023 года безработица в Петербурге составила 1,7 процентов от численности рабочей силы от 15 лет и старше. Этот показатель оказался самым низким в России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Работой обеспечены молодые мамы, инвалиды, начинающие специалисты, пожилые люди, отметил губернатор Александр Беглов.

На данный момент в базе Центра занятости опубликовано более 43 тыс. вакансий. Больше всего работодатели нуждаются в специалистах в области здравоохранения, образования, промышленности, строительства, ЖКХ и торговли. В Смольном отметили, что в Северной столице выросла средняя зарплата.

Сложнее всего найти работу женщинам, молодым людям и девушкам без опыта и пенсионерам. Для них в рамках нацпроекта "Демография" разработаны специальные пакеты услуг от Службы занятости.

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