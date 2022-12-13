В программу обучения детей вошла новая специальность. В этом году все желающие смогут пройти курс "Устройство паровозов".

Малая Октябрьская детская железная дорога активно готовится к летнему сезону. Сейчас сотрудники организации занимаются работами по благоустройству территории. Об этом сообщили в tg-канале Октябрьской железной дороги.

Специалисты проверяют путевое оборудование и готовят хозяйство. В этом году обучением займутся 856 школьников из Петербурга и Ленобласти. Они пройдут практику и обучатся основам профессии железнодорожника.

В программу обучения детей вошла новая специальность. В этом году все желающие смогут пройти курс "Устройство паровозов".

На станции Царскосельская в Пушкине появится игровой уголок для детей и откроется буфет для пассажиров. Поезда будут ходить по Южной и Северной трассам, на Южной три раза в неделю будет курсировать состав с паровозом.

Ранее на Piter.tv: с 21 на 22 мая перекроют несколько центральных улиц Петербурга из-за веломарафона La Strada.

Фото: Телеграм / Спб Главный