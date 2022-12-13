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С 21 на 22 мая перекроют несколько центральных улиц Петербурга из-за веломарафона La Strada
Сегодня, 11:03
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С 21 на 22 мая перекроют несколько центральных улиц Петербурга из-за веломарафона La Strada

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Автобусы, троллейбусы и трамваи будут следовать по укороченным или объездным трассам.

В центре Петербурга перекроют несколько улиц с 20 на 21 мая. Ограничения введут в период с 15:00 дня до 05:00 утра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Организатор перевозок". 

Движение по центральным улицам заблокируют в связи с проведением веломарафона "La Strada". Из-за этого изменятся маршруты общественного транспорта. 

Автобусы, троллейбусы и трамваи будут следовать по укороченным или объездным трассам. Подробная информация о маршрутах движения общественного транспорта представлена здесь

Фото: Телеграм / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок

Теги: автобусы, веломарафон la strada, перекроют проезд, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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