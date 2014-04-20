В Кремле ничего не знают о продлении нерабочих дней после майских праздников

Пресс-секретарь президента не знает о планах продлить нерабочие дни после окончания майских праздников.

Журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков о возможном продлении нерабочих дней после 10 мая, когда закончатся длинные майские входные. Однако представитель Кремля заявил, что ему не известно, есть ли такие планы, передает ТАСС.

Ранее указом президента в России ввели дополнительные выходные с 4 по 7 мая. Таким образом сделав нерабочими первые десять дней мая. Изначально выходные были только с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Выходные продлили после предложения главы Роспотребнадзор Анны Поповой. Она считает, что это поможет в борьбе с распространением коронавируса в стране.

Сегодня стало известно, что почти половина российских компаний будет работать на майских выходных. Так как работодателям разрешили самостоятельно выбирать, по какому графику будут работать их фирмы.

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