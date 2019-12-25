Почти половина российских компаний будет работать на майских выходных

Большая часть работодателей сообщила, что их компании будут работать с 4 по 7 мая, несмотря на объявленные выходные дни.

В результате опроса работодателей выяснилось, что 48% компаний не уйдут на длинные майские праздники. Согласно опросу Superjob, результаты которого публикует ТАСС, почти половина предприятий будет работать с 4 по 7 мая. Чаще других такие решения приняли организации, чья работа является непрерывной. В частности, банки, компании сферы услуг и производственные компании.

Указ о длинных майских выходных позволяет работодателям действовать на свое усмотрение. 26% опрошенных работодателей отпустили своих сотрудников на 10 дней выходных. Ещё 26% пока не определились.

Среди тех, кто уйдет на длинные выходные – почти треть составляют малый бизнес. А вот в компаниях, где штат от 100 до 1000 человек, 60% будут работать 4-7 мая.

Опрос проводили 24-28 апреля среди тысячи менеджеров предприятий во всех округах России.

На прошлой неделе указом президента первые десять дней мая сделали выходными. Это предприняли для сдерживания распространения коронавируса.

Ранее мы сообщали, что несколько регионов России увеличили длинные майские выходные еще на день

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