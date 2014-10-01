Несколько регионов России увеличили длинные майские выходные еще на день

В этом году как минимум в пяти регионах выходным днем объявили 11 мая.

Длинные майские выходные в нескольких регионах страны стали на день длиннее. Так, под данным РБК, нерабочим днем по случаю Радоницы объявили 11 мая в Адыгее, Саратовской области и Краснодарском крае. Ранее в Ставрополье и Пензенской области власти объявили 11 мае выходным днем.

При этом в Адыгее, Старопольском крае, Пензенской и Саратовской областях Радоница уже несколько лет является выходным днем. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко объяснил лишний выходной напряженной ситуацией с коронавирусом.

В нескольких регионах России дополнительный выходной будет 13 мая. В Адыгее, Башкирии и Татарстане традиционный выходной в связи с празднованием мусульманского Ураза-Байрама в честь завершения поста в месяц Рамадан.

Радоница – день поминовения усопших у православных. Обычно этот день празднуется на девятые сутки после Пасхи.

По всей России дни с 1 по 10 мая объявили нерабочими. Длинные выходные должны помочь в борьбе с распространением коронавируса. Ранее мы сообщали, что Минпросвещения рекомендовало школам уйти на каникулы с 1 по 10 мая. При этом ВОЗ призвала россиян к осторожности на майских праздниках

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