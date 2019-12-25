Тревожная тенденция: в Петербурге резко выросло число случаев вандализма

Проблема особенно обострена в Центральном, Пушкинском и Невском районах.

Только за последнюю неделю октября в Санкт‑Петербурге зафиксировали 98 случаев нанесения граффити вандалами. Этот показатель на 20% превышает статистику предыдущей недели, сообщили в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Наиболее остро проблема стоит в трех районах города. Лидером по числу обнаруженных граффити стал Центральный район — там зафиксировали 38 случаев. За ним следуют Пушкинский район (14) и Невский (9).

При этом в ведомстве отметили положительную динамику по другому направлению: заметно сократилось количество граффити с рекламой запрещенных веществ. Если на прошлой неделе зафиксировали 19 таких случаев, то на последней — лишь девять. Городские власти расценивают это как свидетельство эффективности принимаемых точечных мер.

Для противодействия вандализму комитет реализует комплекс мер. Совместно с полицией проводятся рейды, а собственникам зданий напоминают о необходимости следить за состоянием фасадов. За десять месяцев владельцам объектов выдали 575 предостережений и 3 предписания. С начала года за незаконные надписи и рисунки на городских объектах было составлено 827 протоколов.

Выявлять нарушителей помогают городские камеры видеонаблюдения: на основании записей уже вынесено свыше 100 постановлений. В ближайшее время к работе планируют подключить систему "Безопасный город", которая позволит оперативно фиксировать потенциально опасные участки.

Фото: Piter.TV