В Кремле не увидели противоречий между Мишустиным и Кадыровым

Песков отметил, что в словах Мишустина речь шла о том, чтобы не было препятствий для проезда транспорта с продуктами, медикаментами и средствами защиты.

В Кремле не увидели противоречий между премьер-министром России Михаилом Мишустиным и главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне председатель правительства призвал региональные власти не путать региональные полномочия с федеральными и не закрывать границы субъектов, потому что это мешает проезду транспорта и людей. Кадыров же заявил, что не закрывал границы республики.

Песков отметил, что в словах Мишустина речь шла о том, чтобы не было препятствий для проезда транспорта с продуктами, медикаментами и средствами защиты.

В данном случае глава Чечни заверил, что все эти потоки никоим образом не затрудняются и им ничто не препятствует, - отметил пресс-секретарь Путина.

По его словам, в остальном регионы сами могут решать, насколько жёсткий режим изоляции устанавливать. Однако, считает Песков, и в этом вопросе они должны взаимодействовать с федеральными властями.

Ранее Песков заявил, что решений о переносе парада Победы пока не принималось.