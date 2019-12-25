В Кремле не стали давать оценок дебатам Трампа и Байдена

Россия, как и весь мир, следит за выборами в Америке.

В Кремле не стали давать оценок дебатам президента США Дональда Трампа и кандидата на этот пост от Демократической партии Джо Байдена. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, Россия, как и весь мир, следит за выборами в Америке, так как это одна из крупнейших держав и экономик мира.

И, конечно, фиксируем новые проявления политической культуры, электоральной культуры в США. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

При этом он отметил, что Россия воздерживается от комментариев и оценок, так как это могут расценить как попытку вмешательства.

Ранее Кремль призвал Турцию не делать заявлений о военной поддержке в карабахском конфликте.

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