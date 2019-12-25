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Кремль призвал Турцию не делать заявлений о военной поддержке в карабахском конфликте
Сегодня, 14:59
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matveyvn

Кремль призвал Турцию не делать заявлений о военной поддержке в карабахском конфликте

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Кремль просит своих партнёров призвать конфликтующие страны к прекращению огня.

Кремль призвал Турцию не делать заявлений о военной поддержке в карабахском конфликте. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле, прежде всего, исходят из необходимости скорейшего прекращения огня и боевых действий.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что любое заявление о военной поддержке в конфликте Армении и Азербайджана означает подливание масла в огонь. Кремль выступает решительно против этого и просит своих партнёров, таких как Турция, призвать конфликтующие страны к прекращению огня и началу мирного урегулирования конфликта.

Ранее Турция заявила о готовности продолжать поддерживать Азербайджан.

Фото: pixabay.com

Теги: кремль, нагорный карабах, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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