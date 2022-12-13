Песков: нападение украинской ДРГ в Белгородской области вызывает глубокую обеспокоенность

Дмитрий Песков оценил диверсию в российском регионе.

Нападение украинских боевиков на Белгородскую область подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 23 мая сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что не может говорить о том, какое именно количество диверсантов из Украины проникло на территорию российского региона, сколько из них удалось ликвидировать, а сколько - еще остается в стране. В Кремле пояснили, что ситуацией занимаются специальные службы. Они выясняют личности преступников.

Безусловно, то, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность. Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, чтобы в будущем не допускать подобных проникновений. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Пресс-секретарь администрации также обратил внимание на то, что строительство защитных сооружений в Белгородской области было потрачено 10 миллиардов рублей. Однако ситуация в регионе не является свидетельством полного провала работы по укреплению государственной границы. Дмитрий Песков заметил, что он не может давать оценку характеристикам защитных конструкций. Вопросы о том, почему злоумышленников не могут задержать более суток эксперт переадресовал к пресс-службе министерства по обороне РФ.

Песков назвал Путина и Эрдогана серьезными политиками.

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