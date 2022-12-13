Песков назвал Путина и Эрдогана серьезными политиками

Он подчеркнул, что оба президента отвечают за свои слова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана серьезными политиками. Об этом он сообщил журналистам.

По словам Пескова, у президентов огромный политический опыт. Он также подчеркнул, что Путину и Эрдогану не свойственны популистские приемы. Также пресс-секретарь добавил, что оба президента отвечают за свои слова.

Ранее Песков заявил, что Россия будет продолжать диалог с Арменией по теме ОДКБ.

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