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Песков назвал Путина и Эрдогана серьезными политиками

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Он подчеркнул, что оба президента отвечают за свои слова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана серьезными политиками. Об этом он сообщил журналистам.

По словам Пескова, у президентов огромный политический опыт. Он также подчеркнул, что Путину и Эрдогану не свойственны популистские приемы. Также пресс-секретарь добавил, что оба президента отвечают за свои слова.

Ранее Песков заявил, что Россия будет продолжать диалог с Арменией по теме ОДКБ.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, дмитрий песков, президент россии, президент турции, пресс-секретарь президента, реджеп тайип эрдоган
Категории: Лента новостей, Новости России,

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