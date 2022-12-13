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Песков: Россия будет продолжать диалог с Арменией по теме ОДКБ

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Он отметил, что Москва считает организацию эффективной и имеющей потенциал к развитию.

Россия будет продолжать диалог с Арменией по теме Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о намерении страна выйти из ОДКБ, Песков отметил, что Москва считает организацию эффективной и имеющей потенциал к развитию. Он добавил, что ОДКБ "имеет авторитет среди" стран-участниц.

Безусловно, мы будем продолжать наш диалог с нашими армянскими друзьями, будем говорить с ними и по тематике нашего дальнейшего совместного участия в деятельности ОДКБ.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: армения, дмитрий песков, одкб, пресс-секретарь президента, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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