Песков: Россия будет продолжать диалог с Арменией по теме ОДКБ

Россия будет продолжать диалог с Арменией по теме Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о намерении страна выйти из ОДКБ, Песков отметил, что Москва считает организацию эффективной и имеющей потенциал к развитию. Он добавил, что ОДКБ "имеет авторитет среди" стран-участниц.
Безусловно, мы будем продолжать наш диалог с нашими армянскими друзьями, будем говорить с ними и по тематике нашего дальнейшего совместного участия в деятельности ОДКБ.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Ранее Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.
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