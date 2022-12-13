Он подчеркнул, что вопрос прав и безопасности армян региона должен обсуждаться в формате Баку – Степанакерт.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

По его словам, Ереван готов принять "те 86,6 тысячи квадратных километров", которые включают регион, азербайджанской территорией. Он подчеркнул, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку – Степанакерт. Также Пашинян выразил надежду на скорейшее согласование текста мирного договора с Азербайджаном.

Ранее США заявили о поддержке прямого диалога Азербайджана и Армении.

Фото: YouTube / Government of Armenia