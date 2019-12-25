В Кремле не обсуждают возможность отказа от призыва

Песков подчеркнул, что граждане могут высказывать разные мнения по поводу призыва.

В Кремле не обсуждают возможность отказа от срочного призыва в армию с заменой на полностью контрактную армию. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Военная служба остается конституционной обязанностью граждан РФ. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он подчеркнул, что граждане могут высказывать разные мнения по этому поводу. По словам Пескова, сейчас в Кремле не ведётся разговоров о том, чтобы служба в армии перестала быть конституционной обязанностью.

Ранее актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью изданию "Аргументы и факты" раскритиковал обязательную службу в армии в России. Сам актер служил в армии и назвал это время "бесполезным". Нагиев отметил, что возможно армия и дала ему некую закалку. Но при этом он подчеркнул, что "эту закалку" можно развить другими способами: заниматься спортом или ходить в библиотеку.

Фото: pixabay.com