Нагиев высказался против обязательной воинской службы

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью изданию "Аргументы и факты" раскритиковал обязательную службу в армии в России.
Сам актер служил в армии и назвал это время "бесполезным". Нагиев отметил, что возможно армия и дала ему некую закалку. Но при этом он подчеркнул, что "эту закалку" можно развить другими способами: заниматься спортом или ходить в библиотеку.
Также актер рассказал о дедовщине во время его службы, отметив, что она "унижает человеческое достоинство".
Против меня шли с табуретками и не только. Спасло только владение боевыми искусствами.
Дмитрий Нагиев, актер
Актер выразил надежду на то, что сейчас в армии дела с дедовщиной обстоят иначе.
Ранее более 100 жителей Выборга снялись в фильме с Дмитрием Нагиевым.
Фото: Instgram/ @nagiev.universal
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