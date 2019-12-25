Нагиев высказался против обязательной воинской службы

Сам актер служил в армии и назвал это время "бесполезным".

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в интервью изданию "Аргументы и факты" раскритиковал обязательную службу в армии в России.

Сам актер служил в армии и назвал это время "бесполезным". Нагиев отметил, что возможно армия и дала ему некую закалку. Но при этом он подчеркнул, что "эту закалку" можно развить другими способами: заниматься спортом или ходить в библиотеку.

Также актер рассказал о дедовщине во время его службы, отметив, что она "унижает человеческое достоинство".

Против меня шли с табуретками и не только. Спасло только владение боевыми искусствами. Дмитрий Нагиев, актер

Актер выразил надежду на то, что сейчас в армии дела с дедовщиной обстоят иначе.

Ранее более 100 жителей Выборга снялись в фильме с Дмитрием Нагиевым.

Фото: Instgram/ @nagiev.universal