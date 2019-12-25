Более 100 жителей Выборга снялись в фильме с Дмитрием Нагиевым

Фильм "Спасите Колю!" начали показывать в кинотеатрах с 18 февраля.

С 18 февраля во всех кинотеатрах РФ можно увидеть фильм "Спасите Колю!" с Дмитрием Нагиевым. Съемки проходили в Выборге и Высоцке в январе-марте прошлого года. Об этом сообщила "Газета Выборг".

В эпизодах фильма снялись более сотни жителей Выборга – школьники и студенты исполнили роли новобранцев. Один из выборжцев рассказал, что решил сняться в эпизодической роли только для того, чтобы увидеть Дмитрия Нагиева.

Дмитрий Нагиев исполнил в фильме главную роль – руководителя военкомата. Сам военкомат сделали в клубе "Балтика".

После съемочного дня все желающие смогли сфотографироваться и взять автограф у Дмитрия Нагиева.

Ранее Нагиев оскорбил Лободу, защищая 7-летнюю участницу шоу "Голос. Дети".

Фото: "Газета Выборг" (Александр Алабушев)