Нагиев оскорбил Лободу, защищая 7-летнюю участницу шоу "Голос. Дети"

Во время выступления девочки певица начала танцевать, оттянув внимание на себя.

Ведущий программы "Голос. Дети" на Первом канале Дмитрий Нагиев нелицеприятно высказался о Светлане Лободе, комментируя ее поведение во время выступления одной из участниц проекта. На "слепых" прослушиваниях 7-летняя Алиса Щербань исполнила песню Tutti Frutti Литл Ричарда. Никто из членов жюри не повернулся к девочке. Зрители и Нагиев обвинили в этом Лободу.

Певица и наставница нового сезона шоу "Голос. Дети" вместо того, чтобы слушать Алису, встала со своего кресла и начала танцевать, чем оттянула внимание на себя и помешала выступлению девочки.

"Ты видела, чтобы еще на чьем-то выступлении пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в пляс на костылях?! Ни у кого этого не было, только у тебя. Это самое дорогое для нас, артистов", - заявил Нагиев, успокаивая ребенка за кулисами.

Стоит отметить, что Лободу не первый раз критикуют за ее неподобающее поведение на шоу. Певица может начать петь одновременно с участниками, не слушая их.

Новый сезон шоу "Голос. Дети" стартовал на Первом канале 15 февраля. Кроме Лободы кресла членов жюри заняли Баста и Егор Крид.

Ранее Егор Крид показал первые фото со съемок нового сезона шоу "Голос. Дети".

Фото: кадры из шоу "Голос. Дети" Первый канал, Instagram / nagiev.universal