Егор Крид показал первые фото со съемок нового сезона шоу "Голос. Дети"

Певец займет кресло наставника проекта.

Российский певец Егор Крид стал наставником нового сезона шоу "Голос. Дети". На своей странице в Instagram артист опубликовал первые фотографии со съемочной площадки.

На фотографиях Крид позирует в кресле наставника, а также с двумя другими членами жюри – Светланой Лободой и Бастой. На снимках также можно заметить смену имиджа певца – он перекрасил волосы в черный цвет и завил их.

Шоу "Голос. Дети" – это российская версия междунарoднoгo детского проекта The Voice. Kids. В нем принимают участие певцы от 7 до 14 лет. В ходе слепых прослушиваний наставники должны набрать себе в команду по 15 вокалистов. Потом начнется отсев в "Поединках" и "Песне на вылет". Победителя проекта выберут зрители.

Дата выхода нового сезона пока держится в секрете. Ведущими проекта стали Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце. Участвовать в слепых прослушиваниях будут дети из разных регионов России, Турции, Египта, Финляндии и Казахстана.

Ранее на Первом канале показали фильм про феномен Ванги.

Фото: Instagram / egorkreed