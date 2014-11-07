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Егор Крид показал первые фото со съемок нового сезона шоу "Голос. Дети"
Сегодня, 14:46
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Alena_Zinovieva

Егор Крид показал первые фото со съемок нового сезона шоу "Голос. Дети"

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Певец займет кресло наставника проекта.

Российский певец Егор Крид стал наставником нового сезона шоу "Голос. Дети". На своей странице в Instagram артист опубликовал первые фотографии со съемочной площадки.

На фотографиях Крид позирует в кресле наставника, а также с двумя другими членами жюри – Светланой Лободой и Бастой. На снимках также можно заметить смену имиджа певца – он перекрасил волосы в черный цвет и завил их.

Шоу "Голос. Дети" – это российская версия междунарoднoгo детского проекта The Voice. Kids. В нем принимают участие певцы от 7 до 14 лет. В ходе слепых прослушиваний наставники должны набрать себе в команду по 15 вокалистов. Потом начнется отсев в "Поединках" и "Песне на вылет". Победителя проекта выберут зрители.

Дата выхода нового сезона пока держится в секрете. Ведущими проекта стали Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце. Участвовать в слепых прослушиваниях будут дети из разных регионов России, Турции, Египта, Финляндии и Казахстана.  

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Фото: Instagram / egorkreed

Теги: голос дети, егор крид, первый канал
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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