Дмитрий Песков назвал приоритет государства в ситуации с коронавирусом.

В Кремле не исключили возможность прямой материальной помощи. Об этом журналистам RTVI рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У спикера спросили о том, может ли правительство страны ввести прямую материальную поддержку. Дмитрий Песков рассказал, что для государства важной задачей в сложившихся условиях является дать возможность экономической отрасли развиваться.

Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше... Главное - это дать возможность экономической жизни продолжаться прокомментировал Дмитрий Песков

Чиновник добавил, что сейчас все меры поддержки, утвержденные правительством, направлены именно на сохранение экономической отрасли страны.

Кредиты на выплату зарплат для бизнеса сделают доступнее.