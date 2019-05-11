Чиновник заявил, что Россия к киберпреступлениям никакого отношения не имеет.

В Кремле назвали возможную кибератаку со стороны США преступлением. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное издание американское допускает возможность и более того, анонсирует возможность таких кибератак. - Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что это можно характеризовать как международную киберпреступность. При этом, подчеркнул Песков, в Москве вызывает крайнюю обеспокоенность тот факт, что к актам киберпреступности может быть причастно американское государство.

Чиновник заявил, что Россия к киберпреступлениям никакого отношения не имеет.

Ранее Песков назвал ошибочным заявление Рашкина о еще одном повышении пенсионного возраста.

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