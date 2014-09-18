В Кремле назвали заявление депутата КПРФ ошибочным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочным заявление Рашкина о еще одном повышении пенсионного возраста. Об этом чиновник заявил на брифинге журналистам Кремля. Он опроверг заявление депутата Госдумы от коммунистической партии о том, что в стране вероятно еще одно повышение пенсионного возраста. Спикер ГД предположил, что это произойдет после проведения выборов в нижнюю палату парламента.

Это - ошибочное утверждение. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Напомним, что заявление о пенсионном возрасте Рашкин сделал в интервью изданию Ura.ru. Депутат считает, что предложение о повышении возраста для пенсионеров будет выдвинуто в 2022 году. Он подчеркнул, что это будет сделано ради того, чтобы правительство смогло устранить возникший дефицит в Пенсионном фонде РФ.

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Фото: Piter.tv