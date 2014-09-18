  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Песков назвал ошибочным заявление Рашкина о еще одном повышении пенсионного возраста
Сегодня, 15:27
129
lesjasap

Песков назвал ошибочным заявление Рашкина о еще одном повышении пенсионного возраста

0 0

В Кремле назвали заявление депутата КПРФ ошибочным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочным заявление Рашкина о еще одном повышении пенсионного возраста. Об этом чиновник заявил на брифинге журналистам Кремля. Он опроверг заявление депутата Госдумы от коммунистической партии о том, что в стране вероятно еще одно повышение пенсионного возраста. Спикер ГД предположил, что это произойдет после проведения выборов в нижнюю палату парламента.

Это - ошибочное утверждение.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Напомним, что заявление о пенсионном возрасте Рашкин сделал в интервью изданию Ura.ru. Депутат считает, что предложение о повышении возраста для пенсионеров будет выдвинуто в 2022 году. Он подчеркнул, что это будет сделано ради того, чтобы правительство смогло устранить возникший дефицит в Пенсионном фонде РФ.

Путин отказался от изоляции после заражения своего помощника коронавирусом.

Фото: Piter.tv

Теги: дмитрий песков, кремль, пенсионный возраст
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии