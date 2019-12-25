Россия выполнила все положения Конвенции по избавлению от ядерного оружия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Россия уничтожила все химоружие. По его словам, РФ рассчитывает на то, что аналогичным образом поступят и её визави.

Россия уже много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он подчеркнул, что Россия выполнила все положения Конвенции по избавлению от ядерного оружия.

Песков заметил, что у ряда стран также есть химическое оружие — в том числе у США.

Ранее мы писали, что власти США пообещали больше не насаждать силой демократию в мире.

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