Глава РФ не контактировал с Максимом Орешкиным, который заразился коронавирусом.

Российский президент Владимир Путин отказался от изоляции после заражения своего помощника коронавирусом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По данным официального представителя главы государства, в последнее время путин не имел личных контактов с Максимом Орешкиным. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании о том, что у Орешкина подтвердился коронавирус.

Нет. Прямых контактов у них не было. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Путин примет участие в ПМЭФ в 2021 году.

Фото: Kremlin.ru