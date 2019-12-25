Российский президент Владимир Путин отказался от изоляции после заражения своего помощника коронавирусом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По данным официального представителя главы государства, в последнее время путин не имел личных контактов с Максимом Орешкиным. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании о том, что у Орешкина подтвердился коронавирус.
Нет. Прямых контактов у них не было.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Путин примет участие в ПМЭФ в 2021 году.
Фото: Kremlin.ru
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