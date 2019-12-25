В Кремле назвали условия для принятия жестких мер из-за COVID-19

Дмитрий Песков заявил о важности активизации работы по разъяснению необходимости вакцинирования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, власти страны перейдут к жестким мерам в борьбе с коронавирусом в том случае, если инфраструктура не будет справляться с потоком пациентов. Об этом он сказал в беседе с "РИА Новости".

По словам официального представителя Кремля, в настоящее время появляется все больше технологий и протоколов лечений, которые позволяют не переходить к более жестким мерам борьбы с COVID-19. Однако, подчеркнул Песков, в тех субъектах страны, где ситуация приближается к критической, властям приходится принимать иные решения.

До тех пор, пока в отдельно взятом регионе вот эта инфраструктура здравоохранения не захлебывается, находится в рабочем состоянии, так оно и будет продолжаться, но, конечно же, предстоит существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинирования. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в России выявили 31 299 случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. От COVID-19 скончались 986 человек. Наибольшее количество жертв выявлено в Москве (72 пациента), Санкт-Петербурге (67 пациентов) и Свердловской области (41 человек).

Ранее в Свердловской области дополнили перечень подлежащих обязательной вакцинации профессий.

Фото: kremlin.ru