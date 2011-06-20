В Кремле назвали условие разговора Путина и Байдена

По словам Пескова, многое зависит от желания Вашингтона прислушаться к озабоченностям Москвы.

В Кремле назвали условие разговора президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

По его словам, желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям Москвы, в том числе касающиеся безопасности, могло бы стать платформой для разговора лидеров стран. Песков уточнил, что имеет ввиду проекты документов, которые Россия передала США и ЕС. В них предлагалось предоставление стране гарантий безопасности.

Ранее Путин напомнил, что Азербайджан и Армения входили в одно государство.

Фото: kremlin.ru