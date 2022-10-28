Глава РФ призвал сохранить регион как стабильно развивающийся.

Российский президент Владимир Путин напомнил, что Азербайджан и Армения входили в одно государство, поэтому эти страны имеют много связей, которые невозможно не учитывать при обсуждении безопасности региона Закавказья. Соответствующей информацией глава государства поделился в рамках выступления на саммите лидеров стран ОДКБ.

Всем понятно, для всех очевидно: и Азербайджан, и Армения в недавнем прошлом, так же, как и Россия, – все мы входили в единое государство. У нас огромное количество связей и с Ереваном, и с Баку. Владимир Путин, президент РФ

При этом политик оцени существующее региональное положение как "достаточно сложное положение". В России заинтересованы в том, что на территориях Армении и Азербайджана было все спокойно, в регион развивался стабильно.

Владимир Путин: ключевые цитаты на форуме Валдайского клуба.

Фото и видео: Kremlin.ru