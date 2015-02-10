Владимир Путин: ключевые цитаты на форуме Валдайского клуба

Президент России Владимир Путин 27 октября выступил на форуме Валдайского клуба. Тема была заявлена как "Мир после гегемонии". Piter.tv собрал основные цитаты из 40 минутного выступления президента.
— Запад в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение, они всегда играют на обострение. Это разжигание войны на Украине, это провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков.
— Есть два пути: накапливать груз проблем, которые нас раздавят, или найти решение проблемы, неидеальное, но работающее. Я верю в силу здравого смысла уверен в центрах многополярного мира. Западу придется с этим смириться.
— Запад упрощает мир, тем самым сокращая культурное разнообразие — по аналогии с биоразнообразием, которое подрывает экологический кризис.
— Запал ослеплен расистским и неоколониальным дискурсом, вылившимся в "культуру отмены". "Культура отмены, а скорее отмена культуры, выкашивает все живое".
— Сама либеральная идеология изменилась до неузнаваемости. Если классический либерализм понимали, как свободу человека, то в XX веке либералы сказали, что у так называемого открытого общества есть враги — и свобода таких врагов может быть и должна ограничена, а то и отменена.
— Если западные элиты полагают, что могут внедрить в своих людей странноватые, на мой взгляд, новомодные тенденции про миллион гендеров и гей-парадов, то пусть делают что хотят, но пусть не требуют от других двигаться в том же направлении.
— В нынешних условиях жесткого конфликта Россия, будучи самостоятельной и самобытной страной, никогда не считала себя противницей Запада. Есть два Запада: традиционный, он в чем-то нам близок, у нас общие античные корни; есть другой — агрессивный, неоколониальный. С диктатом этого Запада Россия никогда не смирится.
— Смысл сегодняшнего исторического момента, что перед всеми государствами открывается сценарий для оригинального пути развития. Новый миропорядок должен строиться на праве быть свободным и справедливым
— Запад не способен управлять человечеством, но не может с этим смириться, а страны мира этого не хотят. Это истоки новой "революционной ситуации", главного противоречия и содержания современного исторического этапа.
Путин с учетом единства народов России и Украины отчасти согласился с трактовкой специальной военной операции как "гражданской войны", но отметил, что государства разные.
Видео: ТАСС
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