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В Кремле назвали "преждевременной" идею отмены новогодних мероприятий в Петербурге
Сегодня, 21:15
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В Кремле назвали "преждевременной" идею отмены новогодних мероприятий в Петербурге

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Эту идею считают "явно преждевременной и непроработанной".

В пятницу, 7 октября, инициативу петербургских властей об отмене части новогодних и рождественских мероприятий не оценили в администрации президента. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источники в Кремле. 

В сообщении написали, что считают идею "явно преждевременной и непроработанной".

Напомним, что не будет концерта на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверка, благотворительного приема в Таврическом дворце. При этом новогодние программы для семей с детьми и традиционные "детские ёлки" будут сохранены. 

На сэкономленные деньги будет куплено оснащение и снаряжение для мобилизованных и добровольцев.  В бюджете города для этих целей предусмотрят отдельную статью.

Ранее в Ленобласти отменили все массовые развлекательные мероприятия. Губернатор распорядился перераспределить освободившиеся средства на текущие нужды, включая поддержку ленинградцев, участвующих в СВО, и их семей.

Фото: Piter.tv

Теги: мобилизация, новый год, отмена, праздников
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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