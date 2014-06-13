В Кремле назвали "преждевременной" идею отмены новогодних мероприятий в Петербурге

Эту идею считают "явно преждевременной и непроработанной".

В пятницу, 7 октября, инициативу петербургских властей об отмене части новогодних и рождественских мероприятий не оценили в администрации президента. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источники в Кремле.

В сообщении написали, что считают идею "явно преждевременной и непроработанной".

Напомним, что не будет концерта на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверка, благотворительного приема в Таврическом дворце. При этом новогодние программы для семей с детьми и традиционные "детские ёлки" будут сохранены.

На сэкономленные деньги будет куплено оснащение и снаряжение для мобилизованных и добровольцев. В бюджете города для этих целей предусмотрят отдельную статью.

Ранее в Ленобласти отменили все массовые развлекательные мероприятия. Губернатор распорядился перераспределить освободившиеся средства на текущие нужды, включая поддержку ленинградцев, участвующих в СВО, и их семей.

Фото: Piter.tv