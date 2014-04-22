Дмитрий Песков рассказал о борьбе с фальшивыми документами.

В Кремле назвали подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19 неприемлемой. Такое заявление перед журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чиновник уточнил, что с данными преступлениями в РФ ведется непримиримая борьба. Он уточнил, что такой же позиции придерживаются и другие страны.

Что касается подделок этих очень важных документов, то очевидно, что они есть и у нас, и в различных странах ЕС. Мы относимся к этому очень ответственно, мы считаем это неприемлемым. И, конечно, с этим борются. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Песков заметил, что в России любая подделка документов должна караться по закону. К этому относится и ситуация с ковид-паспортами. По мнению пресс-секретаря Владимира Путина, правоохранительные органы считают эту проблему предметом особой озабоченности, а также работают над решением вопроса не покладая рук.

МВД с июля возбудило более 500 уголовных дел о поддельных документах по COVID-19.

Фото: YouTube / Россия-1

