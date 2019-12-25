МВД с июля возбудило более 500 уголовных дел о поддельных документах по COVID-19

Ирина Волк представила статистику по расследованиям, связанным с ковид-паспортами и QR-кодами.

МВД России с июля возбудило более 500 уголовных дел о поддельных документах по COVID-19. Об этом на официальном сайте правоохранительных органов рассказала представитель полиции Ирина Волк. В общей сложности во втором полугодии сотрудники надзорного ведомства возбудили 503 расследования по факту распространения фальшивых медицинских документов, связанных с вакцинацией от коронавируса.

Установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2 036 специализированных интернет-сайтов. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Сейчас МВД РФ продолжает оперативные мероприятия по выявлению преступных схем распространения и продажи поддельных сертификатов о вакцинации и получения QR-кодов, результатов ПЦР-тестов, фиктивных медицинских отводов и документов, которые указывают на наличие в организме высокого количества антител к COVID-19. С 18 по 24 октября в МВД РФ провели 1 326 мероприятий, направленных на выявление противоправной деятельности в этой сфере.

Правоохранительные органы проводят обыски в курганской поликлинике.

Фото: официальный сайт МВД России