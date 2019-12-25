Силовики могут расследовать дело о продаже QR-кодов.

Правоохранительные органы проводят обыски в курганской поликлинике. Об этом сообщили региональные журналисты со ссылкой на экстренные ведомства. Известно, что оперативные мероприятия зафиксированы во второй поликлинике города. Источники в полиции не исключили версию того, что обыски связаны с расследованием уголовного дела по незаконной продаже QR-кодов.

Представители новостного портала Ura.ru заметили, что в поликлинику пришли силовики, которые попросили руководство медицинского учреждения предоставить прививочные журналы.

Люди в масках спрашивают у персонала журналы вакцинации. Потом уточняли у медсестры, действительно ли под одной фамилией вбивали разных пациентов. очевидцы

Собственный источник Ura.ru из числа силовиков рассказал о том, что сейчас представители закона производят выемку документов и проводят опрос свидетелей и персонала заведения.

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Фото: Piter.tv