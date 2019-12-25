В Кремле назвали обеспечение россиян вакциной от COVID-19 приоритетом. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Абсолютный приоритет - это, естественно, россияне и внутреннее производство.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Он отметил, что производство внутри страны уже разворачивается и должно закрыть все потребности россиян в препарате.
Ранее мы писали, что вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech одобрили для использования в Великобритании.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все