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В Кремле назвали обеспечение россиян вакциной от COVID-19 приоритетом
Сегодня, 12:40
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matveyvn

В Кремле назвали обеспечение россиян вакциной от COVID-19 приоритетом

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Производство внутри страны уже разворачивается и должно закрыть все потребности россиян.

В Кремле назвали обеспечение россиян вакциной от COVID-19 приоритетом. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Абсолютный приоритет - это, естественно, россияне и внутреннее производство.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что производство внутри страны уже разворачивается и должно закрыть все потребности россиян в препарате.

Ранее мы писали, что вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech одобрили для использования в Великобритании.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, кремль, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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