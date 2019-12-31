В Кремле назвали главное достижение 2019 года

Оно связано с экономикой России.

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года. Они главным образом относятся к экономической обстановке в стране.

Какое-то отдельно взятое достижение вряд ли можно назвать, потому что основной целью является благосостояние людей прокомментировали в администрации президента РФ

По мнению Дмитрия Пескова, этот показатель по объективным причинам три-четыре года топтался на месте. Сейчас говорить о значительном росте нельзя, но все же тенденция показывает положительную динамику. Кремль доволен, что несмотря на недружественную атмосферу удается сохранить устойчивость экономики РФ.

Среди минусов назван недостаточный темп роста экономики.

Ранее Piter.tv писал о том, что Песков заявил, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газу.

