В Кремле назвали чушью утверждения о проблемах со здоровьем у Путина

"Вот тут, наверное, вообще никакого приличия нет".

В Кремле назвали чушью утверждения о проблемах со здоровьем у президента России Владимира Путина. С заявлением выступил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он отметил, что распространители этой информации могли хотя бы обратиться в Кремль за комментарием, им бы ответили.

Что касается здоровья – ну, это чушь полная. Вот тут, наверное, вообще никакого приличия нет. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что в Кремле знают, кто занимается расследованиями и "распространением слухов" о близком окружении президента, и готовы к тому, что это будет продолжаться дальше.

Ранее Путин напомнил, что церкви нужно вернуть объекты Александро-Невской лавры.

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