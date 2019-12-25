"Переобувка" автомобиля в Петербурге подорожала на 7% за год

Подготовка машины к зиме без покупки шин обойдется петербуржцам в 7,3 тыс. рублей.

Подготовка легкового автомобиля к зиме в Петербурге осенью 2026 года обойдется в среднем в 40,8 тыс. рублей. За год расходы увеличились на 7%. В Ленинградской области аналогичный набор услуг и товаров стоит около 42 тыс. рублей, что на 6% больше прошлогоднего уровня.

В расчет включили покупку зимних шин, шиномонтаж, комплект щеток стеклоочистителя, омывающую жидкость и мойку автомобиля. Такие данные приводит РБК Петербург.

Средняя стоимость шиномонтажа легкового автомобиля достигла 3,5 тыс. рублей. По сравнению с сентябрем 2025 года услуга подорожала на 9%. Одна зимняя шина в среднем стоит 8,4 тыс. рублей — на 4% больше, чем год назад.

Также выросли расходы на дополнительные товары и услуги. Автомойка подорожала в среднем на 10%, омывающая жидкость — на 6%, а комплект щеток стеклоочистителя — на 11%.

Если не учитывать покупку зимней резины, подготовка автомобиля к холодному сезону в Петербурге обойдется примерно в 7,3 тыс. рублей. Это на 10% выше показателя прошлого года.

Дополнительную актуальность подготовке машин к зиме придает прогнозируемое похолодание: в ночь на 20 октября температура воздуха в Петербурге впервые этой осенью может опуститься ниже нуля.

Маткапитал проиндексируют 1 февраля 2027 года.

Фото: Piter.tv