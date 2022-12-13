Песков — о словах Лукашенко: Россия готова к диалогу с Украиной, но Киев их не хочет

Дмитрий Песков рассказал о безусловном приоритете выполнения целей СВО на Украине для Кремля.

Цели специальной военной операции против киевского режима являются основным приоритетом для Москвы, но они также могут решиться не за время боевых действий, а за столом переговоров. Соответствующее мнение в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами высказал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил местным СМИ, что для мира настал уникальный момент, в который можно остановить конфликт на Украине. Политик пояснил, что это нужно сделать до того момента, пока Россия не поставила свою экономическую систему на военные рельсы.

Ну, разумеется, при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима это может решаться и за столом переговоров. Но в данном случае главным является достижение наших целей. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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