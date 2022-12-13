Пресс-секретарь Путина Песков назвал "ЧВК Редан" псевдосубкультурой со знаком минус

В Кремле обратили внимание на псевдосубкультуру молодежи.

Важно пресекать противоправные действия неформального молодежного движения "Рёдан", который хотя и считает себя "частной военной компанией", но на самом деле является псеводсубкультурой. Такое мнение в ходе регулярного телефонного разговора с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник заметил, что данное движение не несет в себе ничего хорошего для молодого поколения. В Кремле ответили на вопрос о том, обратили ли внимание чиновники на происходящие инциденты, связанные с "Рёданом" в стране.

Внимание обратили. Естественно на это нужно реагировать. Скорее это, скажем так, псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что в Москве 24 и 25 февраля в связи с беспорядками доставили в отделения правоохранительных органов было доставлено более 350 человек. В большинстве случаев речь идет о несовершеннолетних лицах, которые причастны к неформальному движению "Рёдан". Его сторонники выступают против"околофутбольных фанатов" и "лиц кавказской национальности". Также подростки устраивали друг против друга разборки в торговых центрах и на улицах города. Аналогичные случаи фиксируются в Петербурге, Казани и Новосибирске.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ