По его словам, любые попытки выработать планы по переводу конфликта в мирное русло засуживают внимания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирный план Китая по Украине заслуживает внимания. Об этом он рассказал журналистам.

По словам Пескова, любые попытки выработать планы по переводу конфликта в мирное русло засуживают внимания. Он подчеркнул, что Москва с большим вниманием относится к плану друзей из Пекина.

Что касается деталей, то, конечно, детали должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов сторон. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

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