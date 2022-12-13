Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирный план Китая по Украине заслуживает внимания. Об этом он рассказал журналистам.
По словам Пескова, любые попытки выработать планы по переводу конфликта в мирное русло засуживают внимания. Он подчеркнул, что Москва с большим вниманием относится к плану друзей из Пекина.
Что касается деталей, то, конечно, детали должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов сторон.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
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