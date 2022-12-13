Дмитрий Песков призвал ждать, когда оппоненты "созреют для диалога".

В Кремле назвали условие для возврата России к ДСНВ (Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений). В рамках регулярного телефонного брифинга с журналистами официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков считает, что стране сейчас важно делать все необходимое для национальной безопасности и стратегической стабильности, а также терпеливо выжидать, когда политические оппоненты созреют для нормального диалога. Он напомнил, что время течет, а обстоятельства меняются

Мы видим с вами первую реакцию, она достаточно консолидированная среди представителей коллективного Запада. Это реакция, конечно, не дает нам повода надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Запад не желает разбираться с ЧП на "Северных потоках", заявили в Кремле.

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