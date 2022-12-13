Запад не желает разбираться с ЧП на "Северных потоках", заявили в Кремле

Песков: Россия продолжит делать все возможное для расследования теракта на "Северных потоках".

Россия видит глухую стену нежелания коллективного Запада разбираться с терактом на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в акватории Балтийского моря. Такое мнение выразил официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами чиновник пояснил, что тема как-будто "ушла в песок". Речь идет о том, что с одной стороны прессе удалось привлечь внимание общественности к необходимости тщательного и независимого международного расследования. Однако с другой стороны Кремль фиксирует "глухую стену" неделания этого со стороны Запада.

И, напротив, видим их желание, что называется, особо не зацикливаться на этом вопросе и постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок. Будем дальше работать с тем, чтобы не позволить им это сделать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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