Кремль: Путин сегодня встретится с членом политбюро ЦК Компартии Китая Ван И

Дмитрий Песков рассказал о рабочем графике российского лидера на среду.

Российский президент Владимир Путин в среду 22 февраля встретится с руководителем канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И. Соответствующей информацией с местными журналистами в ходе регулярного телефонного брифинга рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чиновник пояснил прессе, что иностранный гость утром также провел переговоры с министром по иностранным делам Сергеем лавровым.

Сегодня Путин в Кремле. Середина дня будет посвящена внешнеполитическим мероприятиям. Путин примет находящегося с рабочим визитом в Москве Ван И, который занимается вопросами внешней политики Китая. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков посоветовал властям Молдавии быть осторожнее в высказываниях о Приднестровье.

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