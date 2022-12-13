В Кремле ответили на слова нового премьер-министра республики о регионе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал властям Молдавии быть осторожнее в высказываниях о Приднестровье. Об этом он сообщил журналистам.

Комментируя высказывание нового премьер-министра Молдавии Дорина Речана о Приднестровье, который заявил о намерении добиваться демилитаризации региона, Песков отметил, что Москва продолжит выполнять свои соответствующие функции.

Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожным. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее в Кремле оценили уровень доверия Путину.

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