Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал властям Молдавии быть осторожнее в высказываниях о Приднестровье. Об этом он сообщил журналистам.
Комментируя высказывание нового премьер-министра Молдавии Дорина Речана о Приднестровье, который заявил о намерении добиваться демилитаризации региона, Песков отметил, что Москва продолжит выполнять свои соответствующие функции.
Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожным.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
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